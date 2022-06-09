Jose Mourinho'nun Türk operasyonu!

ZEKİ ÇELİK TRANSFERİ TAMAM, KULÜBÜ...

Öte yandan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in de geçen yazdan beri Roma'nın kıskacında olduğu ve transfer için orta noktanın daha önce bulunamadığı hatırlatıldı.