Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez rakip!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak. 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin başına geçen Mourinho ile sarı-kırmızılarda 3. sezonunda olan Buruk, toplamda 3. defa karşı karşıya gelecek. 2'si de Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlarda Okan Buruk'un ekibi, Kadıköy'deki maçı 3-1'lik skorla kazanırken, RAMS Park'taki mücadele ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

REKLAM advertisement1 Jose Mourinho ile Okan Buruk arasındaki maçlar şöyle: 21.09.2024Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 24.02.2025Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0