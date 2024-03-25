Jose Mourinho: Her yerde çalışabilirim

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Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

Portekizli teknik adamla ilgili iddialar basında yer alırken, Mourinho geleceği ile ilgili konuştu.

61 yaşındaki teknik adam, "Şu an boştayım ama tekrar çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde çalışabilirim." açıklamasını yaptı.

CHELSEA TARAFTARI İSTİYOR Mauricio Pochettino yönetiminde bu sezon da umduğunu bulamayan ve yarıştan uzak kalan Chelsea'de taraftar şimdiden Portekizli teknik adamın ismini anmaya başladı. Brentford maçında tribünler teknik adamın ismini bağırırken Chelsea ile büyük başarılar yaşayan teknik adam için bir gelişme yaşanmadı.

ALMANCA ÖĞRENİYOR Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolları ayrılacağı Bayern'de birçok teknik adamın ismi anılırken Jose Mourinho adaylardan biri. Yine Almanya'dan gelen söylentilere göre Mourinho'nun hali hazırda Almanca öğrenmeye başladığı iddia edildi.