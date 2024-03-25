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        Haberler Spor Futbol Jose Mourinho: Her yerde çalışabilirim - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Her yerde çalışabilirim

        Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Jose Mourinho, geleceği ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 00:47 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:47
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        Jose Mourinho: Her yerde çalışabilirim
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        Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

        Portekizli teknik adamla ilgili iddialar basında yer alırken, Mourinho geleceği ile ilgili konuştu.

        61 yaşındaki teknik adam, "Şu an boştayım ama tekrar çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde çalışabilirim." açıklamasını yaptı.

        CHELSEA TARAFTARI İSTİYOR

        Mauricio Pochettino yönetiminde bu sezon da umduğunu bulamayan ve yarıştan uzak kalan Chelsea'de taraftar şimdiden Portekizli teknik adamın ismini anmaya başladı.

        Brentford maçında tribünler teknik adamın ismini bağırırken Chelsea ile büyük başarılar yaşayan teknik adam için bir gelişme yaşanmadı.

        ALMANCA ÖĞRENİYOR

        Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolları ayrılacağı Bayern'de birçok teknik adamın ismi anılırken Jose Mourinho adaylardan biri. Yine Almanya'dan gelen söylentilere göre Mourinho'nun hali hazırda Almanca öğrenmeye başladığı iddia edildi.

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