Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'teki favorilerini ve sürpriz yapabilecek takımları açıkladı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala heyecan da artıyor...
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Dev turnuva öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı.
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TNT Sports'a değerlendirmelerde bulunan dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın tahminleri şöyle:
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Şampiyon: Portekiz
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İkinci: İngiltere
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Sürprizler: İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya
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Altın ayakkabı: Harry Kane
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Turnuvanın oyuncusu: Jude Bellingham
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Mourinho, ayrıca bu sezon sonunda ballon d'Or (Altın Top) ödülünü ise Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un kazanacağını iddia etti.
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