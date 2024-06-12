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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'teki favorilerini ve sürpriz yapabilecek takımları açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:37
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala heyecan da artıyor...

        • 2

          Dev turnuva öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı.

        • 3

          TNT Sports'a değerlendirmelerde bulunan dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın tahminleri şöyle:

        • 4

          Şampiyon: Portekiz

        • 5

          İkinci: İngiltere

        • 6

          Sürprizler: İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya

        • 7

          Altın ayakkabı: Harry Kane

        • 8

          Turnuvanın oyuncusu: Jude Bellingham

        • 9

          Mourinho, ayrıca bu sezon sonunda ballon d'Or (Altın Top) ödülünü ise Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un kazanacağını iddia etti.

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