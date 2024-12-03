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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Edoardo Bove'ye telefon! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Edoardo Bove'ye telefon!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A'da oynanan Fiorentina - Inter maçında fenalaşarak yere yığılan genç oyuncu Edoardo Bove'yi arayıp, durumunu sorduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:24
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        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina forması giyen ve geçen haftaki Inter maçında saha ortasında fenalaşan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtığı belirtildi.

        • 2

          La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Portekizli teknik adamın, Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi.

        • 3

          Mourinho'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi.

        • 4

          Floransa'daki Careggi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan 22 yaşındaki Bove'nin ikinci gecesini de sakin geçirdiği, iyileşme sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde kardiyoloji servisine çıkarılabileceği ifade edildi.

        • 5

          İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Bove'nin hastaneye vardığında düzenlenen ilk raporunda, genç oyuncunun rahatsızlığının sebebinin kalp durmasına yol açabilen "spesifik bir ventriküler taşikardi" türü olabileceği belirtildi.

        • 6

          Bu arada, Bove'nin Fiorentina'dan takım arkadaşları da soyunma odasından kendisini arayarak destek mesajlarını iletti.

        • 7

          NE OLMUŞTU?

          İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, saha ortasında rahatsızlanmıştı.

        • 8

          İlk müdahalenin sahada yapıldığı Bove, ambulansla Floransa’daki Careggi Hastanesine kaldırılmış, maç tatil edilmişti. Bove'nin saha ortasında birden yere yığılması, saha ve tribündekiler başta olmak üzere herkesin endişelenmesine yol açmıştı.

        • 9

          Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina-Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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