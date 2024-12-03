Jose Mourinho'dan Edoardo Bove'ye telefon!

Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina-Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.