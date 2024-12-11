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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:52
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        Mourinho'dan Bilbao maçında 4 değişiklik!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. Savunmanın sağında forma giyen Mert Müldür, Filip Kostic'in UEFA listesinde olmaması nedeniyle sol bekte görev aldı. Orta sahada Fred'in sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek; hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski başladı. En uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri forma giydi.

        SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

        Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

        Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

        Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

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