Jose Maria Gimenez'den Luis Suarez'e tepki

Atletico Madrid'in stoperi Jose Maria Gimenez, dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'in Marcelo Bielsa'yla ilgili söylediklerine yanıt verdi.

"SUAREZ'İN BU AÇIKLAMALARI YAPACAĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Jose Maria Gimenez yaptığı açıklamada, "Luis Suarez'in bu açıklamaları yapacağından haberimiz yoktu. Açıklamanın ortak bir karar ile alındığı konusunu onunla konuşacağız." dedi.

Deneyimli teknik adama sürekli destek verdiklerini belirten Gimenez, "Rahat olmadığımız bazı konular vardı ama biz her zaman Bielsa'nın yanındaydık ve ona yüzde 100 destek verdik. Oynadığımız tüm maçlarda da bunu gösterdik." şeklinde konuştu.

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Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Birçok kişi bunun kaos olduğunu düşünebilir, bunu çözebilmek için fırsatlar aramalıyız. En iyi şey uyum içinde olmak." ifadelerini kullandı.