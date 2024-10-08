Sporda vergi sorunu: Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!

REKLAM advertisement1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını doğru beyan etmeyen sporculara yönelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uyarıda bulundu.

Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi, cezalı şekilde talep edilecek. Vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik geniş kapsamlı denetimlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, Bakan Şimşek'in bu paylaşımı sonrası detayları HT Spor'da aktardı. Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Saha Dışı' programına konuk olan Rahim Ak, şunları kaydetti:

REKLAM

"KULÜPLER SÖZLEŞMEYİ BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN YAPIYOR" "Yasa 2019'da değişti. 2019'a kadar şöyleydi: Futbolcu gelir, sözleşme yapılır, ben sana 100 lira vereceğim denilir, yüzde 15 de stopajı vardı. Ben bunu da Maliye'ye öderim. Sonra biterdi her şey. Futbolcular, teknik adamlar vs., bu istisna indiriminden faydalanacak kesime dahil edilmişti. Bunu kaldırdı Maliye ve dedi ki: Futbolcular bu kesimde olmasın. Bunlar çok kazanıyorlar madem, o zaman vergilerini ödesinler. O tarihten sonra dört büyük kulüpte özellikle şöyleydi esasen; özellikle yabancı sporcular buraya gelirken çeşitli şartlar koşuyorlar, sadece maaşa buraya gelmiyorlar. Vergi konusunu da bildikleri için şöyle sözleşmeler yapılıyordu; 'Ben sözleşmemi brüt maaş üzerinden isterim". Yani 'bana 100 lira ver, Maliye ile işi sen hallet' Böyle olunca vergi çok fazla yük olmaya başlıyordu kulüpler için. Kulüplerin iddiası: 'Biz sözleşmeyi brüt maaş üzerinden yapıyoruz. Vergiyi de biz ödüyoruz. Öyle olunca futbolcuya 100 lira vermek için yaklaşık brüt 167 liralık sözleşmeye imza atmam gerekiyor.' 💰 Gelirini beyan dışı bırakan sporculara takip! 🧐



🎙️ @aycakacmaz2 ve @sadeceRahimAk, değerlendirdi. pic.twitter.com/wHp5q0Y1Jn — HT Spor (@HTSpor) October 8, 2024 "DÖRT BÜYÜKLERDEN AKLINIZA HANGİ YILDIZ FUTBOLCU GELİYORSA, HEMEN HEMEN HEPSİ VAR" "Şu andaki düzenlemeye göre kulüpleri ilgilendiren bir durum yok. Futbolcuların beyanname vermesi gerekiyor. Kulüpler üzerine düşeni yapmış zaten. İçlerinde yıldız futbolcular da var. Dört büyük kulüpten aklınıza hangi futbolcu geliyorsa, hemen hemen hepsi var. Bazı futbolcularda matrah üzerinden vergi alınacak miktar çok fazla. Sadece futbolcu değil, voleybolcu, basketbolcular da var. Ama ben Bakan Şimşek'in 'izaha davet edeceğiz' açıklamasından şunu anlıyorum... Biraz daha yumuşak olacağız sporculara karşı ama ana para alınacak diye anlıyorum."

KULÜPLER 5.8 MİLYAR TL BORCA BATIK DURUMDA! Rahim Ak, kulüplerin toplam 5.8 milyar TL borca batık durumda olduğunu da belirterek, "Kulüplerin toplam varlığı 28.89 milyar TL olarak görünüyor. Futbolcuların değeri bunlar. Borçlara bakıldığında toplam 33.4 milyar TL dört büyük kulübün borcu var. Bir de diğer kulüpler var. Onları da hesaba kattığımızda nereden baksanız 45 milyara falan çıkar bu borç. Özkaynak açığına baktığımızda 5.8 milyar liralık batık durumda kulüpler." dedi. "BEŞİKTAŞ'IN DURUMU BİRAZ DAHA ZOR" Borç olarak kulüpler birbirine yakın ama gelir olarak baktığımızda Beşiktaş, diğerlerinin gerisinde. Dolayısıyla finansal olarak durumu biraz daha zor.