Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Jorge Jesus’tan kadroda 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Giriş: 18.05.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus’tan kadroda 2 değişiklik
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'ı ilk 11'de kullandı.

Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11’i ile başladı.
Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde yer aldı.

4 EKSİK

Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı. Öte yandan stadyum dışına dev Türk bayrakları asıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
Dışişleri Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Dışişleri Mescid-i Aksa baskınını kınadı
2023 TUS kontenjanları
2023 TUS kontenjanları
Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın!
Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.