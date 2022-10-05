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Jorge Jesus'tan AEK Larnaca'ya farklı kadro! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (6 Ekim) AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm planlar üç puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından AEK Larnaca maçında orta saha ve hücum hattında rotasyona gitmeyi düşünüyor. İşte sarı-lacivertlilerin AEK Larnaca maçı muhtemel 11'i...

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