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Jorge Jesus'tan AEK Larnaca'ya farklı kadro! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (6 Ekim) AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm planlar üç puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından AEK Larnaca maçında orta saha ve hücum hattında rotasyona gitmeyi düşünüyor. İşte sarı-lacivertlilerin AEK Larnaca maçı muhtemel 11'i...

05.10.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'în 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçına çevrildi. 

  • Grupta iki maçta 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs ekibini mağlup edip liderlik için büyük avantaj sağlamak istiyor. 

  • Teknik direktör Jorge Jesus, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda ligdeki şampiyonluk mücadelesi kadar Avrupa Ligi'nin de önemine değiniyor.

  • Bu sezon birçok maçta elindeki geniş kadronun hakkını veren Jesus, derbide ilk 11'de sahaya sürmediği bazı isimleri AEK karşısında görevlendirecek.

  • Özellikle orta saha ve hücum hattında rotasyona gitmesi beklenen Portekizli teknik adamın sahaya sürmeyi düşündüğü 11 de büyük ölçüde netleşti.

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