Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Jorge Jesus: Sevilla bu turnuvanın Real Madrid'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1’lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” dedi.

Giriş: 04.03.2023 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus: Sevilla bu turnuvanın Real Madrid'i
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç zor bir şekilde geçti. Rakibimiz iyi bir takım. Burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Hedefimiz olan 3 puanı aldık. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Altay’ın performansı iyiydi. Son dakika kornerden bir gol yedik. Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi” dedi.

SEVILLA YORUMU: REAL MADRID GİBİ

Sevilla maçını değerlendiren Jesus, “Sevilla’ya karşı penaltılarda bir final kaybetmiştim. Onlara karşı pek iyi anılarım yok. Oynana Avrupa Ligi finalini onlara karşı kaybetmiştim. Biliyorsunuz ki Sevilla, Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takımı. Bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz. Şansımız az gibi gözükse de biz kendimize inanıyoruz. Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Ramazan ne zaman?
Ramazan ne zaman?
Bakan Soylu son durumu açıkladı
Bakan Soylu son durumu açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.