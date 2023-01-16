NİHAT KAHVECİ: "BU İŞ BU KADAR ZOR DEĞİL"
"Arda Güler'i oyuna alırsın katkı yapmaz. Oyuna alırsın trip yapar, oynamaz. Aldığı 1 dakikanın bile kıymetini oyuncu Arda Güler, neden oynamaz? Bugün oyuna girdi, hemen ön tarafta başka bir sakinlik, huzur getirdi. Bu iş bu kadar zor olmamalı sevgili Jesus Hocam. Büyük hocasın, övüyoruz. Arda'nın defansif yönde eksisi mi var? Tuncay Şanlı'nın çok güzel bir sözü vardı. "Alex koşmasın, ben onun için koşarım." derdi. O çok büyük yetenek, maçı alır. Crespo, Arao, Lincoln kim varsa sahada, onlar Arda için koşsun. Arda oynasın. Her oyuncu koşmak zorunda değil."