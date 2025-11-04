Jonathan Bailey, 2025'in yaşayan en seksi erkeği seçildi

People Dergisi, her yıl bir ünlü ismi, 'yaşayan en seksi erkek' ilan ediyor. '2025'in yaşayan en seksi erkeği' ünvanını alan isim, İngiliz oyuncu Jonathan Bailey oldu. Bailey, People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçilen ilk açık eşcinsel erkek olarak tarihe geçti.

37 yaşındaki oyuncu, Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu üstlendiği The Tonight Show'da ilk kez 'yaşayan en seksi erkek' olarak anons edildi. Bailey, haberi vermek için katıldığı canlı yayında, dev bir kapak fotoğrafının önünde belirdi.

Son 10 yılda 40 yaşın altındaki biri ikinci kez yaşayan en seksi erkek seçilmiş oldu. 2020'de, 33 yaşındaki oyuncu Michael B. Jordan, bu ünvanı kazanmıştı.

People Dergisi'nin 'yaşayan en seksi erkek' geleneği 1985'te Mel Gibson ile başlamıştı. Bu ünvanı bugüne kadar Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr, David Beckham, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan ve Patrick Dempsey gibi ünlü isimler de taşıdı.

People'a konuşan Jonathan Bailey; "Bu, çok büyük bir onur. Açıkçası inanılmaz gurur duyuyorum ama bir taraftan da saçma geliyor. Bu bir sırdı, bu yüzden bazı arkadaşlarımın ve ailemin öğrenmesi beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

'Bridgerton' ve 'Fellow Travelers' dizileri ile 'Jurassic World Rebirth' filmindeki rolleriyle tanınan Bailey, en son, yakında gösterime girecek olan 'Wicked: İyilik Uğruna' filminde başrol oynadı.