Jonas Svensson: Taraftarımıza ihtiyacımız var

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimbt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın İsveçli oyuncusu Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİLBAO MAÇINDA TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ OLACAK"

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Maç hakkında konuşan Svensson, "Maça iyi başladık. İlk golü yiyene kadar iyi gidiyorduk. Top rakipteydi ama biz de kontrataklardan etkiliydik. Basit iki gol yedik. İkinci yarı da zorlandık. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Üzgünüz. Bir sonraki maçımız Bilbao ile. Bilbao maçında taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor." dedi.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan iki maç hakkında konuşan Norveçli "Avrupa Ligi'nde kalan iki maçta yenmemiz gerekiyor bu maçları. 6 puan gerekiyor. Bunu yapmaya Bilbao maçında başlamamız lazım. Bundan önce lige odaklanacağız. Son maçlarda skorlarımız iyi değildi. Fenerbahçe'ye kadar aldığımız skorlar iyi değildi. Bu maçları kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.