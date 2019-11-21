21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollywood Reporter dergisi, 1 milyar dolar gişe hasılatını yakalayan Joker filminin ikincisinin büyük olasılıkla çekileceğini duyurdu.
Derginin haberine göre yönetmen Todd Phillips, filmin senaristi Scott Silver ile tekrar bir araya gelerek ikinci filmin senaryosunu yazacak.
Önümüzdeki yılın favori Oscar adayları arasında gösterilen Joaquin Phoenix'in de filmde rol almasının büyük bir olasılık olduğu bildirildi.
Dergiye göre yönetmen Phillips, film vizyona girdikten sonra 7 Ekim tarihinde Warner Bros. yapım şirketinin başında bulunan Toby Emmerich ile diğer DC Comics çizgi roman karakterlerinin de nasıl ortaya çıktığını anlatan film projeleri yapmayı önerdi.
Haberde Emmerich'in bu fikre direnç göstererek sadece bir karakterin daha orijinal hikayesinin anlatılmasına izin verdiği ve Joker'in ikincisi konusunda anlaşıldığı öne sürüldü.
Ancak başka haber kuruluşları, bu iddiaları reddediyor.
Haber sitesi Deadline, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde böyle bir toplantının hiçbir zaman gerçekleşmediğini iddia etti.
Birçok haber sitesi de Joker'in ikincisinin şu an için sadece bir fikir aşamasında olduğunu, bu konuda bir anlaşmanın imzalanmadığını aktardı.
DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker, R kategorisinde bulunan filmler arasında 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.
ABD'de R kategorisi, 17 yaş altı kişilerin yanlarında yetişkin olmadan izleyemediği yapımlar olarak anlandırılıyor.
Yönetmen Todd Phillips, Joker'i 62 milyon 500 bin dolarlık bir bütçeyle çekti.
Bu rakam, pek çok çizgi roman uyarlaması bütçesinin sadece dörtte biri.
Phillips daha önce Hangover serisini çekmişti.
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