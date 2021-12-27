Johnson çiftinin aile pozu

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, yeni doğan kızları Romy ile ilk kez fotoğraflarını paylaştı.

Downing Street tarafından yayınlanan fotoğraflar, 23 Aralık Perşembe günü, Johnson ailesinin gönüllüler ve tıp uzmanlarıyla yaptığı görüntülü görüşmelere katılırken çekildi.

9 Aralık'ta dünyaya gelen Romy Iris Charlotte Johnson, çiftin ikinci çocuğu. Oğulları Wilfred, Nisan 2020'de doğdu.

33 yaşındaki Carrie Johnson, ismin teyzesi Rosemary'den sonra seçildiğini, Iris'in Yunanca yani gökkuşağı anlamına geldiğini ve Charlotte'un bu yıl Eylül ayında ölen Boris Johnson'ın annesinin adı olduğunu söyledi.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten evliliğinden dört, başka bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.