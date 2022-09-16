JOHNNY DEPP YENİ FİLM PROJESİNE BAŞLADI

Depp’in yeni film projesi ise “Jeanne du Barry” adlı bir film olacak. Filmde Depp Fransız Kralı XV. Louis’i canlandırıyor. Filmin konusu ise, işçi sınıfından bir kadın olan Jeanne’nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini konu alıyor.