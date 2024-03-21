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        Haberler Dünyadan Johnny Depp, rol arkadaşının sözlü taciz iddiasına yanıt verdi - Magazin haberleri

        Johnny Depp rol arkadaşının sözlü taciz iddiasına yanıt verdi

        Lola Glaudini, 'Blow' filminin çekimleri esnasında Johnny Depp'in kendisini aşağıladığını ve hakaretler yağdırdığını iddia etti. Depp ise; "Anlatılanlar diğer çalışanların hatırladıklarından fazlasıyla farklı" diyerek savunma yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:40
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        Sözlü taciz iddiasına yanıt verdi
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        Eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını 2022'de kazanan Johnny Depp, şimdi de rol arkadaşı Lola Glaudini'nin suçlamalarıyla karşı karşıya. Depp, 2001 yapımı 'Blow' filminin çekimleri esnasında Glaudini'yi azarladığı ve ona kötü muamele ettiği suçlamalarına yanıt verdi.

        YÖNETMENDEN KAHKAHA TALİMATI

        Katıldığı bir podcast yayınında Glaudini, filmin yıldızı Johnny Depp'in monolog yaptığı esnada yönetmen Ted Demme'nin kendisine "gülmeye başlaması" talimatını verdiği bir sahneyi hatırladı.

        Filmde 'Rada' karakterini canlandıran Lola Glaudini, Johnny Depp'in 'George Jung' karakterinde belirli bir kelimeyi söylemesinin ardından, yönetmenin istediği ani kahkahayı atmasıyla, Depp tarafından sözlü tacize uğradığını söyledi.

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        Lola Glaudini kahkaha atınca Johnny Depp'in tepkisini şöyle anlattı: Bana doğru yürüdü, parmağını yüzüme kadar soktu. Bikinili halde yerdeydim ve yanıma gelip 'Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kapa o lanet çeneni. Ben burada lanet olası repliklerimi söylemeye çalışıyorum ve sen kameranın odağını bozuyorsun. Seni kahrolası salak. Komik mi bu? Şimdi çeneni katabilir misin? Şu an ne kadar sessizsen öyle kalıyorsun' diye söylendi."

        "İLK KARŞILAŞMAMIZDI"

        Lola Glaudini çok şaşırdığını çünkü bunun sadece sete ilk gelişi değil, aynı zamanda Johnny Depp ile de ilk buluşması olduğunu söyledi.

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        Oyuncu; "Bu benim ilk stüdyo filmimdi, o zamana kadar sadece bağımsız filmler yaptım. İdolleştirdiğim, birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduğum yıldızı yüzüme karşı dikildi. Aklımdan geçen tek şey 'Ağlama, ağlama, ağlama, ağlama' oldu. Şu anda iki seçeneğin var: Ya bunun da canı cehenneme, senin de canın cehenneme diyeceksin ya da onun seni endişeli görmesine asla izin vermeyeceksin" şeklinde konuştu.

        Lola Glaudini, yönetmen Demme'nin gelip bir şey söylemediğini, "Johnny aslında ona bu talimatı ben verdim" demediğini öne sürdü.

        "ÖZÜRE BENZEMEYEN ÖZÜR DİLEDİ"

        O günün ilerleyen saatlerinde oyuncu, Johhny Depp'in kendisini karavanına çağırdığını ve kendisinden "özür dilemeye benzemeyen bir özür" dilediğini iddia etti. Depp'in kendisine; "Sadece karakterimde kalıyordum. Bu Boston aksanını yapıyorum ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Yani biliyorsun, biraz gerginim. Sadece aramızın iyi olduğundan emin olmak istedim. İyi mi?" dediğini anlattı.

        Lola Glaudini; "Ona baktım ve 'Neden bahsettiğini bilmiyorum. Neden bahsediyorsun? Kesinlikle harika' dedim. Çünkü babam şöyle derdi: Terlediğinizi görmelerine izin vermeyin" şeklinde konuştu.

        Ünlü oyuncu olaydan saatler sonra, o günkü çekimler boyunca dışlandığını, kimsenin kendisiyle konuşmak istemediğini söyledi.

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        "HİÇ BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

        Johnny Depp, Lola Glaudini'nin iddialarına temsilcisi aracılığıyla yanıt verdi. Temsilcisi; "Johnny her zaman oyuncular ve ekiple iyi çalışma ilişkilerine öncelik verir ve bu anlatılanlar o dönemde sette bulunan diğer çalışanların hatırladıklarından fazlasıyla farklı" dedi.

        Temsilci, Johnny Depp'in 'The Big Lebowski' ve 'Choclat' filmlerinde çalışan ve Depp'in ses asistanı olarak görev yapan Sam Sarkar'ın bir açıklamasına dikkat çekti. 'Blow'da ses teknisyeni olarak çalışan Sarkar; "Ses çalışanı olarak sürekli sette olup bitenleri dinliyorsunuz, sesleri dinliyorsunuz, sohbetleri dinliyorsunuz. Aslında hem provalar hem de çekim sırasında parazit olup olmadığını kontrol etmek için özellikle Johnny'nin sesini dinlerdim. Hiç böyle bir şey duymadım. Böyle bir şey olsaydı, bu dikkate değer bir olay olurdu" demişti.

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        #Johnny Depp
        #blow
        #taciz
        #Lola Glaudini

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