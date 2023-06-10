İstanbul'u salladı Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Kadrosunda Johnny Depp'in de olduğu Hollywood Vampires, İstanbul'u salladı. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak

HABERTURK.COM

Johnny Depp ile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires, ilk büyük dünya turneleri Hollywood Vampires Live Tour kapsamında NEO Events organizasyonuyla katkılarıyla LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde, Türk rock müziğinin önemli seslerinden Ogün Şanlısoy da sahne aldı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; yaklaşık 12 bin kişinin takip ettiği konserde Ferhat Göçer, Aslı Turanlı, Birce Akalay ve Şahnaz Çakıralp de vardı.

'Hollywood Vampires'in büyük ilgi gören konseri yaklaşık iki saat sürerken geliri, depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlanacak.

Dün İstanbul' geldiğinde ağrılı incinme nedeniyle ayağındaki sakatlık nedeniyle koltuk değneği kullandığı görülen Johny Depp, sahnede bir sorun yaşamadan konseri tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO