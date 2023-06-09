Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Depp'i kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı
Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Johnny Depp'i Nişantaşı'nda kalacağı otelin önünde kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı.
Johnny Depp'in kadrosunda yer aldığı Hollywood Vampires'in İstanbul'daki konserinin geliri depremzedelere bağışlanacak.
9 Haziran doğumlu olan Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü İstanbul'da kutlayacak.