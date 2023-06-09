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Johnny Depp İstanbul'a geldi

Giriş: 09.06.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp İstanbul'a geldi
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Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Depp'i kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı

HABERTURK.COM

Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Johnny Depp'i Nişantaşı'nda kalacağı otelin önünde kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı.

Johnny Depp'in kadrosunda yer aldığı Hollywood Vampires'in İstanbul'daki konserinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

9 Haziran doğumlu olan Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü İstanbul'da kutlayacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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