Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Johnny Depp'i Nişantaşı'nda kalacağı otelin önünde kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı.

Johnny Depp'in kadrosunda yer aldığı Hollywood Vampires'in İstanbul'daki konserinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

9 Haziran doğumlu olan Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü İstanbul'da kutlayacak.