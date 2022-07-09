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Amber Heard'den yeni 'Johnny Depp' iddiası! - Dünyadan magazin haberleri

Amber Heard'den yeni 'Johnny Depp' iddiası!

Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile girdiği hukuki mücadeleyi kazanmasına rağmen çift arasındaki gerilim sürüyor. Heard, ikinci kez mahkemeye başvurarak, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu iddia etti. Öte yandan Depp'in 6 yıl sonra ilk defa bir filmde yer alacağı belirtildi

09.07.2022 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu.

    Oyuncu, ikinci kez mahkemeye başvurarak, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü.

  • AYNI SOYAD VE ADRES

    Heard’ün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken, 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.

  • JÜRİLİK GÖREVİNİ DE YAPMADI

    52 yaşındaki jüri üyesinin altı haftalık mahkeme sürecinde jürilik görevine çağrılmadığı da belirtildi. Avukatlar, Heard’ün kaybetmesiyle sonuçlanan davanın yeniden incelenmesi için talepte bulundu.

    Heard'ün daha önce sunduğu 43 sayfalık önergede, 15 kişilik jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediği ileri sürülmüştü.

  • "DAHA UZUN VE ÖNEMSİZ"

    New York Post’un haberine göre; Oyuncunun avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sunmuştu.

    Önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.

    The Guardian’a konuşan Johnny Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getirdi.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

  • YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Ayrıca Depp’in 6 yıl aradan sonra ilk projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, "La Favourite" adlı bir Fransız dönem filminde rol alacak.

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