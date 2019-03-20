Türkiye'de rol aldığı dizi, sinema filmleriyle tanınan Japon oyuncu Ayumi Takano, Johnny Depp'in yeni filmi 'Minamata'nın kadrosuna dahil oldu.

Johnny Depp, 'Minamata'da gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak çekilen filmde Amerikalı ünlü savaş fotoğrafçısı ve foto muhabiri W. Eugene Smith'i canlandırıyor. Depp'e başrolde eşlik eden isimse 'Son Samuray', 'Wolverine', 'Life', 'Lost', 'The Last Ship', 'Helix'de de rol alan Japonya'nın ünlü oyuncusu Hiroyuki Sanada...

Ayumi Takano, 'Minamata'nın kadrosunda yer aldığı için oldukça mutlu olduğunu belirterek

"Hiroyuki Sanada ile aynı okuldan mezunuz. Çok sevdiğim, saydığım bir büyüğüm. Onunla karşılıklı oynamak benim için ayrı bir mutluluk. Johnny Depp de çok profesyonel bir sanatçı ve inanılmaz tatlı bir insan. Sahne sırasını beklerken diğer oyuncularla sohbet eden, çekim bittiğinde figüranlara teşekkür eden mütevazı bir aktör" dedi.

Andrew Levitas'ın yönettiği 'Minamata'nın Belgrad'da başlayan çekimleri, Montenegro'da tamamlandı. Film, gösterime 2020'de girecek.

Ayumi Takano'nun Türkiye'deki Çalışmaları

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Yeşil Işık (2001)

Aşkım Aşkım (2001)

G.O.R.A (2003)

Hayat Bilgisi (2003)

Japonyalı Gelin (2003)

Haydi Uç Bakalım (2003)

Hırsız Var (2004)

Ağa Kızı (2004)

İzin Verme (2017)



