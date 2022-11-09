Avukat sevgilisinden ayrıldı

Johnny Depp’in adı, geçtiğimiz mayıs ayı boyunca eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın canlı olarak izlediği davada sık sık farklı isimlerle anılmıştı.
Önce tüm gözler Depp’in avukatı Camille Vasquez’e çevrilmişti. Ardından da Depp'in lehine verdiği ifadelerle dikkat çeken eski sevgilisi Kate Moss’a odaklanılmıştı.
AYRILDILAR
Ancak ünlü oyuncu, Moss ya da Vasquez ile birlikte değildi. Ünlü aktör, gönlünü davası için çalışan İngiliz avukat Joelle Rich'a kaptırmıştı. İkilinin birlikteliği ile alakalı beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Çifte yakın bir kaynak, Depp ile Rich'in ilişkilerinin bittiğini doğruladı.
"İLİŞKİLERİ CİDDİ DEĞİLDİ"
Ayrıca ikilinin başlangıçta asla ciddi olmadığını da sözlerine ekledi. TMZ'ye konuşan aynı kaynak, çiftin romantik bir şeyler yaşadıklarını ancak bunun özel olmadığını da belirtti.
DAVADAN SONRA NE OLDU?
Öte yandan Depp’e karşı davayı kaybeden Amber Heard’ün Kaliforniya’da yer alan evini sattığı biliniyordu. Heard, karar sonrası istenen tazminatı ödeyemeyeceğini dile getirmişti. Amber Heard’ün yaptığı bu açıklamadan sonra evini satması ise dikkat çekmişti.
TMZ’nin haberine göre; Heard, evini 1 milyon dolara satarak ödenecek paranın bir kısmını çıkarabilmiş...
HEARD İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ
Davanın iptal edilmesini isteyen Amber Heard, iptal edilmezse usulsüz yargılama kararı verilmesini talep etmişti.
Depp ise yeni projeler ve müzik yapımlarıyla hayatında yeni bir sayfa açmıştı.
Fotoğraflar: AP
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!