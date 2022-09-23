Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

Johnny Depp’in dava sürecinde kendisini temsil eden ve savunan Camille Vasquez ile beraber olduğu düşünülüyordu. Ancak bu iddialar asılsız kalmış ve yalanlanmıştı. Vaquez yaptığı açıklamada “ Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyoruz” demişti.