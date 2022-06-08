"DURUŞMADA HEPSİNİN YÜZ İFADESİNİ İZLEDİM"

Bir hukuk firması adına davada yer alan ve bütün tanıklıkları, konuşulanları kayıt altına alan Judy Bellinger'ın iddiasına göre; jüride yer alan üç erkek ve iki kadından sadece bir tanesi tanıklıkları bütün dikkatiyle dinledi. O da sonuç olarak yedek üye olarak belirlendi yani kararda bir etkisi olmadı.

Bellinger, söz konusu bu jüri üyesi hakkında, "Maalesef en çok dinleyen oydu. Duruşmalar sırasında hepsinin yüz ifadesini izledim. Sadece o bir kişi söylenen her şeyi dikkatle ve sonuna kadar dinledi." dedi.