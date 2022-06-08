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Johnny Depp-Amber Heard davasında Judy Bellinger konuştu -Magazin

Johnny Depp-Amber Heard davasında Judy Bellinger konuştu

Johnny Depp'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı 'iftira' davasında stenograf olarak görev yapan Judy Bellinger, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Bellinger, birçok jüri üyesinin, ses kayıtlarını dinlerken ya da videoları izlerken uyuyakaldığını ifade etti

08.06.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ile Amber Heard'ün arasındaki "iftira" davası sonuçlandı. Depp, kendisi gibi oyuncu olan eski eşine açtığı davayı kazansa da yaşananların yankısı sürmeye devam ediyor.

  • Davanın jürisinde yer aldığı iddia edilen bir kişinin sosyal medya paylaşımlarının konuşulmasının ardından bu kez de stenograf olarak görev yapan Judy Bellinger, anlattıklarıyla gündeme geldi.

    Deneyimli bir stenograf olan Bellinger, "Law&Crime" adlı kanala konuk oldu ve davayla ilgili gözlemlerini anlattı.

  • "DURUŞMADA HEPSİNİN YÜZ İFADESİNİ İZLEDİM"

    Bir hukuk firması adına davada yer alan ve bütün tanıklıkları, konuşulanları kayıt altına alan Judy Bellinger'ın iddiasına göre; jüride yer alan üç erkek ve iki kadından sadece bir tanesi tanıklıkları bütün dikkatiyle dinledi. O da sonuç olarak yedek üye olarak belirlendi yani kararda bir etkisi olmadı.

    Bellinger, söz konusu bu jüri üyesi hakkında, "Maalesef en çok dinleyen oydu. Duruşmalar sırasında hepsinin yüz ifadesini izledim. Sadece o bir kişi söylenen her şeyi dikkatle ve sonuna kadar dinledi." dedi.

  • "UYUYAKALDILAR"

    Judy Bellinger'ın anlattığına göre bu kadın üye yedek jüri olarak belirlendi ve karar verecek olan grupta yer almadı. Yine stenografın fadesine göre; o kadın jüri üyesi, diğerleri arasında tanıklıkları dinlerden uyuyakalmayan tek kişiydi.

    Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Bellinger, birçok jüri üyesinin, ses kayıtlarını dinlerken ya da videoları izlerken uyuyakaldığını dile getirdi.

  • "KAÇ KİŞİNİN BAŞININ ANİDEN ÖNÜNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

    Judy Bellinger, saatlerce duruşma salonunda oturup, anlatılanları dinlemek zorunda olan jüri üyelerinin uyuyakaldıkları anlarda başlarının önlerine düştüğünü defalarca gördüğünü sözlerine ekledi.

    Stenograf, jüri üyelerinin video ya da ses kayıtlarını dinlerken gözlerini kapattıklarını ve o anlarda da sık sık aralarından birinin ya da birkaçının uyuyakaldığını da ifade etti.

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