Johnny Depp 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor
Amber Heard ile olaylı boşanma ve uzun süren hakaret davaları sonrası Johnny Depp, yeni aşkını buldu. 61 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile birlikte
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Amber Heard ile olaylı boşanma sonrası karşılıklı hakaret davasının bitmesinin üzerinden iki yıl geçti ve Johnny Depp yeni bir aşka yelken açtı.
Johnny Depp, 2015'ten 2017'ye kadar evli kaldığı 38 yaşındaki Amber Heard'ün 2018'de Washington Post'ta yazdığı bir köşe yazısında kendisine iftira attığını iddia ederek dava açmıştı. Makalede Heard, aile içi şiddet yaşadığını anlatmış ancak Johnny Depp'in adını vermemişti.
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'Karayip Korsanları' yıldızı, oyuncu Heard'ün kendisini karaladığı iddiasıyla milyonlarca dolarlık tazminat davası açmasından ve iki yıllık evliliklerinin acı bir şekilde sona ermesinden sonra şimdi yeni bir ilişkiyle mutluluğu yakaladı.
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61 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki Rus model ve güzellik uzmanı Yulia Vlasova ile birliktelik yaşıyor.
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İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Yulia Vlasova ile Depp, ilk kez 2021'de tanıştı ve o zamandan beri ikili birkaç kez birlikte görüldü. Ancak kaynaklar, ilişkilerinin yeni başladığını söyledi.
Çift, geçen hafta Londra'daki helikopter pistinden birlikte çıkarken ilk kez görüntülendi.
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Vlasova'nın hayatı, Depp'in yıldızlık seviyesinden çok uzak olsa da kendi işinde başarılı olduğu öğrenildi. Prag'da yaşayan genç kadının bir makyaj ve saç şekillendirme stüdyosu var.
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Depp, Ağustos 2021'de 55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'ne katılırken ilk kez tanışan ikili, ertesi yılın temmuz ayına gelindiğinde, artık yakınlaşmışlardı.
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Moskova'nın diplomatlar ve istihbarat servislerinin üyeleri için önde gelen akademisinde eğitim alan Vlasova, sık sık Johnny Depp ve oyuncunun müzik grubu üyeleriyle birlikte fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.
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Rus medyası Vlasova'nın babası Alexander'in 57 yaşında, yani Depp'ten dört yaş küçük olduğunu ve Sovyet ordusunda görev yapmış olduğunu yazdı. 60 yaşındaki annesi Galina ise kızının Johnny Depp ile olan ilişkisi konusunda açıklama yapmayı reddetti.