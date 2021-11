John Wick 4 için artık heyecan doruğa çıktı. Yurt genelinde de heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu...

JOHN WICK 4. FİLMİ NE ZAMAN?

John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda gösterime girecek.

JOHN WICK 4. FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

John Wick: Chapter 4'un çekimlerine başlandığı resmi olarak açıklandı. John Wick Chapter 3 - Parabellum'un rekor açılış yapmasının ardından hemen dört ve beşinci film için harekete geçilmişti. Şimdi ise çekimlerin başladığına dair bir teaser görsel paylaşıldı.

John Wick: Chapter 4'da Keanu Reeves bir kez daha meşhur suikastçimiz olarak karşımıza çıkacak. Son olarak John, Ian McShane'in canlandırdığı Winston tarafından ihanete uğramıştı. Bir kez daha Chad Stahelski'yi yönetmen koltuğunda izleyeceğiz. Ama orijinal yaratıcı Derek Kolstad'ın yerine senarist olarak Shay Hatten ve Michael Finch geçiyor.

John Wick 4, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda yıldız isimleri katmıştı. Sunshine'dan Wolverine'e, Mortal Kombat'ten Alacakaranlık Samurayı'na onlarca yapımda izlediğimiz başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada, IP Man'in başrol oyuncusu Donnie Yen, Japon-İngiliz pop yıldızı Rina Sawayama ve IT serisiyle The Devil All the Time'ın yıldızı Bill Skarsgard John Wick 4'te karşımıza çıkacak.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, dünya çapında 300 milyon dolar elde ederek başarı kazanmıştı. Serilerin her filminin neredeyse eşit seviyede beğenildiği nadiren görülen bir durumdur ve John Wick ekibinin bu başarısı, takdir ediliyor.