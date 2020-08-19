"BİR SÜRE ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRACAĞIM"

Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız.

Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak. Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım.