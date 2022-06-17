John Malkovich yeniden geliyor

John Malkovich, çekimlerinin bir bölümü İzmir’de gerçekleştirilecek göçmen filmi ‘The Strangers Case’de rol almak üzere Türkiye’ye gelecek. Malkovich, İstanbul Night Flight'da 'The Music Critic Show' adlı gösterisi için 2020’de de ülkemize gelmişti
‘The Strangers Case’ adlı göçmen hikâyesine sahip filmin yüzde 75’i Türkiye’de çekilecek. Filmde Emmy Ödüllü ABD’li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich de rol alacak. Malkovich’e eşlik edecek oyuncular ise Fransız Omar Sy ile Lübnanlı Nadine Labaki.
John Malkovich, İstanbul Night Flight konserler serisinde sahne almak için 2020’de de ülkemize gelmişti. Malkovich, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği gösterisine yönelik "Bu gösteriye 10 yıldır hazırlanıyoruz. İstanbul, gösterimiz için çok önemli bir durak. Burada olmaktan çok mutluyuz" demişti.
Çocukları için daha iyi bir hayat arayışı içerisindeki Suriyeli dört ailenin Türkiye üzerinden Yunanistan’a göç ederken yaşadıklarını hikâye edinecek olan ‘The Strangers Case’in çekim mekânlarından biri İzmir’in Tuzla ilçesi olacak.
‘The Strangers Case’in oyuncuları kadar yönetmeni de bir hayli ünlü. Mültecilere yardım etmesiyle de tanınan ABD’li yönetmen, senarist ve yapımcı Brandt Andersen, ‘Everest’, Mark Wahlberg'in başrolde olduğu ‘Lone Survivor’, başrollerini Denzel Washington ile Mark Wahlberg'in paylaştığı ‘2 Guns’, Martin Scorsese'nin yönettiği ‘Silence’ ve Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı ‘American Made’in yapımcılarından.
Brandt Andersen, 2020'de senaryosunu yazdığı, yönettiği; Yasmine Al Massri, Massa Daoud, Omar Sy ve Jason Beghe'nin rol aldığı kısa film ‘Mülteci', Akademi Ödülleri’nde Oscar’a aday gösterildi. Film, Cannes Film Festivali’nin bölümlerinden olan French Riviera Film Festivali'nde ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Kısa Drama’ dalında ödüller kazandı.
‘The Strangers Case’in Türkiye çekimlerinin organizasyonunu Karma Film üstlendi.
Karma Film, daha önce çekimlerinin bir bölümü ülkemizde gerçekleştirilen ‘The International’, ‘Taken 2’, ‘The Reluctant Fundamentalist’, ‘Inferno’ ve “Charlie’s Angels” gibi ünlü filmlerin Türkiye çekimlerinin organizasyonunu da sağlamıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
John Malkovich göçmen filmi için Türkiye'ye gelecek/john-malkovich-gocmen-filmi-icin-turkiye-ye-gelecek-3470427
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!