John Malkovich yeniden geliyor 0:00 / 0:00

John Malkovich, çekimlerinin bir bölümü İzmir’de gerçekleştirilecek göçmen filmi ‘The Strangers Case’de rol almak üzere Türkiye’ye gelecek. Malkovich, İstanbul Night Flight'da 'The Music Critic Show' adlı gösterisi için 2020’de de ülkemize gelmişti

‘The Strangers Case’ adlı göçmen hikâyesine sahip filmin yüzde 75’i Türkiye’de çekilecek. Filmde Emmy Ödüllü ABD’li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich de rol alacak. Malkovich’e eşlik edecek oyuncular ise Fransız Omar Sy ile Lübnanlı Nadine Labaki.

John Malkovich, İstanbul Night Flight konserler serisinde sahne almak için 2020’de de ülkemize gelmişti. Malkovich, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği gösterisine yönelik "Bu gösteriye 10 yıldır hazırlanıyoruz. İstanbul, gösterimiz için çok önemli bir durak. Burada olmaktan çok mutluyuz" demişti.

John Malkovich'in İstanbul'daki gösterisi.

Çocukları için daha iyi bir hayat arayışı içerisindeki Suriyeli dört ailenin Türkiye üzerinden Yunanistan’a göç ederken yaşadıklarını hikâye edinecek olan ‘The Strangers Case’in çekim mekânlarından biri İzmir’in Tuzla ilçesi olacak.

Nadine Labaki

‘The Strangers Case’in oyuncuları kadar yönetmeni de bir hayli ünlü.

Mültecilere yardım etmesiyle de tanınan ABD’li yönetmen, senarist ve yapımcı Brandt Andersen, ‘Everest’, Mark Wahlberg'in başrolde olduğu ‘Lone Survivor’, başrollerini Denzel Washington ile Mark Wahlberg'in paylaştığı ‘2 Guns’, Martin Scorsese'nin yönettiği ‘Silence’ ve Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı ‘American Made’in yapımcılarından.

Brandt Andersen, 2020'de senaryosunu yazdığı, yönettiği; Yasmine Al Massri, Massa Daoud, Omar Sy ve Jason Beghe'nin rol aldığı kısa film ‘Mülteci', Akademi Ödülleri’nde Oscar’a aday gösterildi. Film, Cannes Film Festivali’nin bölümlerinden olan French Riviera Film Festivali'nde ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Kısa Drama’ dalında ödüller kazandı.

Omar Sy

‘The Strangers Case’in Türkiye çekimlerinin organizasyonunu Karma Film üstlendi.

The International (2009) Taken 2 (2012) The Reluctant Fundamentalist (2013) Inferno (2016) Charlie’s Angels (2019)

Karma Film, daha önce çekimlerinin bir bölümü ülkemizde gerçekleştirilen ‘The International’, ‘Taken 2’, ‘The Reluctant Fundamentalist’, ‘Inferno’ ve “Charlie’s Angels” gibi ünlü filmlerin Türkiye çekimlerinin organizasyonunu da sağlamıştı.