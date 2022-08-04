"KALP ATIŞINI DUYUNCA RAHAT BİR NEFES ALIYORUM"

Belirginleşen karnı ile objektif karşısına geçen Chrissy Teigen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Son birkaç yıl, en hafif tabirle, duygularla dolu geçti ama yine evimizi ve kalplerimizi neşe doldurdu. Gördüğünüz gibi yolda bir tane daha var... Her randevuda kendime 'Tamam, bugün sağlıklıysa duyururum' dedim. Kalp atışını duyunca rahat bir nefes alıyorum. Hala çok gerginim. Şu ana kadar her şey mükemmel ve güzel... Umutlu ve harika hissediyorum. Pekala, bunu bu kadar uzun süre içinde tutmak çok zor oldu!

Takipçileri ise ünlü çifte tebrik mesajları yağdırdı.