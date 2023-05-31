26 Haziran 1943'te Omaha'da doğan John Beasley, uzun yıllar demir yollarında çalıştıktan sonra 40'lı yaşlarının ortalarında oyuncu oldu ve sinema sektörüne geçti.
John Beasley'in rol aldığı ilk filmi 'Rapid Fire' 1989'da gösterime girdi. Peşinden 'V.I. Warhawski', 'The Mighty Ducks', 'Rudy', 'Untamed Heart' ve 'Little Big League' filmlerinde rol aldı. 1990'da 'Brewster Place' adlı TV dramasında 4 bölüm oynadı.
Aralarında 'Dokunulmazlar', 'Missing Persons', 'EZ Streets', 'Early Edition', 'The Pretender' ve 'Milenyum'un da bulunduğu dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.