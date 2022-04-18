John Akomfrah filmleri Pera Müzesi'nde

Pera Film, SENKRON “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında John Akomfrah’ın tek kanallı işlerinden oluşan bir seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanat kurumlarının video sanatını mercek altına alan sergi ve etkinlikleriyle oluşturulan SENKRON “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında yeni bir çevrimiçi gösterim programı hazırladı. John Akomfrah: Hafıza Odaları adını taşıyan seçkide sanatçı, yönetmen ve küratör John Akomfrah’ın tek kanallı filmleri Handsworth Şarkıları, Dokuz İlham Perisi, Kanıt, Kimin Kalbe İhtiyacı Var ve Çocuk Gibi Konuş yer alıyor.
Yedi siyah Britanyalı multimedya sanatçısı ve film yapımcısından oluşan Black Audio Film Collective’in kurucularından olan Akomfrah, orijinal görüntüleri arşiv materyalleriyle bir arada kullanarak heyecan verici katmanlı anlatılar oluşturuyor. Çalışmalarında kişisel ve tarihsel hafızayı, geçmiş ve bugünü, çevresel ve insani krizleri yan yana getiren Akomfrah’ın beş filmlik seçkisi, 15 – 30 Nisan tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesinde izleyicilerle buluşacak.
Kimlik ve benlik üzerine hikâyeler
Handsworth Şarkıları’nda 80’ler İngilteresi’nde yaşanan ırksal ve toplumsal kargaşaları ele alan yönetmen, Dokuz İlham Perisi’nde savaş sonrası İngilteresi’ni yeniden inşa etmek üzere Afrika, Karayipler ve Güney Asya’dan başlayan toplu göçün tarihini anlatıyor. Kanıt’ta 1966 darbesinden sonra sömürge sonrası toplumların durumuna mercek tutan Akomfrah, Kimin Kalbe İhtiyacı Var’da bir grup arkadaş ve sevgilinin yaşamlarından 10 yıllık bir kesite odaklanırken, Çocuk Gibi Konuş’ta ise kontrolden çıkan bir olay sonucu hayatları geri dönülmez bir şekilde değişen üç arkadaş arasındaki ilişkileri anlatıyor.
John Akomfrah: Hafıza Odaları programı 30 Nisan’a kadar film.peramuzesi.org.tr adresinden ücretsiz izlenebilir.
Gösterim Programı
John Akomfrah: Hafıza Odaları
15 – 30 Nisan
Handsworth Şarkıları (58')
Handsworth Songs
Kanıt (76')
Testament
Kimin Kalbe İhtiyacı Var (78')
Who Needs A Heart
Çocuk Gibi Konuş (77’)
Speak Like A Child
Dokuz İlham Perisi (92’)
The Nine Muses
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