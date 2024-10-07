Johan Neeskens hayatını kaybetti!

Hollanda futbol efsanesi ve eski teknik direktör Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Hollandalı spor adamı, Frank Rijkaard'ın Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

Johan Neeskens, 15 Eylül 1951 tarihinde Hollanda'nın Heemstede kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola RCH Heemstede altyapısında başlayan Neeskens, Ajax'a transfer oldu. Burada başarılı bir 4 yıl geçiren Hollandalı orta saha, Barcelona'ya imza atmıştır. Sırasıyla NY Cosmos, Groningen, Minnesota Thunder, FL Strikers, FC Baar ve FC Zug'da forma giyen Johan Neeskens, 1991 senesinde aktif futbol kariyerini noktalamıştır.

Teknik direktörlüğe ise 1987'de FC Baar takımında başlayan Neeskens, sırasıyla FC Zug, FC Stafa ve Singen'i yönettikten sonra Guus Hiddink önderliğinde Hollanda Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Sırasıyla NEC Nijmegen'de teknik direktör, Avustralya Milli Takımı, Barcelona'da yardımcı antrenör, Hollanda B teknik direktörlük ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenmesinin ardından son olarak Sundowns'ta teknik direktörlük görevini yapmış ve 2012 yılında kariyerini sonlandırmıştır.