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Joey Jordison kimdir, neden öldü? Joey Jordison ölüm sebebi nedir, hastalığı neydi? Biyografisi

Dünyaca ünlü gitarist Joey Jordison'dan acı haber... Rock tarihinin efsane gruplarından Slipknot'un eski davulcusu olan Joey Jordison'ın 46 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. İşte Joey Jordison'la ilgili bilgiler...

28.07.2021 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
Joey Jordison kimdir, neden öldü? Joey Jordison ölüm sebebi nedir, hastalığı neydi? Biyografisi

Ünlü metal grubu Slipknot'un eski davulcusu Joey Jordison'dan kötü haber geldi. 46 yaşındaki Jordison’un yaşamını yitirdiği açıklandı. Müzisyenin vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Joey Jordison'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmezken, "Üretken bir davulcu, müzisyen ve sanatçı olan Joey Jordison’un uykusunda hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Joey’nin ölümü kalbimizi bomboş bıraktı. Joey’i tanıyanlar onun zekasını, kişiliğini, kocaman kalbini ve ailesi ile müziğe olan sevgisini bilirdi" ifadeleri kullanıldı.

GRAMMY KAZANDI

Iowa'a doğan Jordison, 1995’te Slipknot’a katılana kadar birçok yerel grupla çalışmalar yürüttü. Gruba katılmasıyla beraber "Mate. Kill. Feed. Repeat" isimli ilk kayıtlarını yayımladılar. 1999’da ise ilk albümlerini çıkardıklarında grup üyelerinin sayısı 9’a yükseldi.

Slipknot’la 2004’te Vol 3: (The Subliminal Verses) ve 2008’de All Hope Is Gone olmak üzere 2 albüm daha yapan müzisyen, 2005 yılında grupla birlikte Grammy kazandı.

2013’te gruptan kişisel sebeplerle ayrıldığı açıklanan Jordison, 2014 ortaya attığı iddiada kendi isteğiyle ayrılmadığını, kovulduğunu iddia etmişti.

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