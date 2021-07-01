Reinhard Grindel, Mesut Özil için milli takımın kapısının kapalı olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu konuyu yönetim kurulu ve teknik direktörün istişare etmesi lazım ancak şimdiye kadar Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Mesut Özil arasında bir görüşme olmadı." yorumunu yapmıştı.