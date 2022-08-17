Jksola, Ümit Besen ve Ankaralı Namık şarkılarıyla dans etti

Jksola, Ümit Besen ve Ankaralı Namık şarkılarıyla dans etti - Magazin haberleri

İHA

ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ümit Besen'in "I Love You" ve 2015 yılında hayata vedan eden Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" şarkıları eşliğinde kızıyla birlikte dans etti.

Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yaptı.