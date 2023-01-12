Jill Biden ameliyat oldu

71 yaşındaki First Lady, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde kansere dönüşme riski bulunan yüzündeki ve göğsündeki lezyonlar nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sırasında gözündeki üçüncü bir lezyonun da alındığı belirtildi.

Beyaz Saray doktoru tüm kanser riski taşıyan dokuların alındığını belirtti. Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor "Tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı. İyileşme süreci boyunca alanı yakından izleyeceğiz" dedi.

First Lady Jill Biden'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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