Jet Sosyete 10. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı TV 8 ekranlarına gelecek. Jet Sosyete 9. son bölümünde; Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz. İşte, Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur.

Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. Emlakçılarla anlaşan Gündüz, Alara ve Ozan’ı sahte alıcı olarak pazarlığa sokup alıcıları yanıltmaktadır. Fakat işler istediği gibi yürümez.

Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.

Kumsal ve Şennur’un arası, Kumsal’ın Yıldız’ın gözünün hala dışarda olduğunu öğrenmesiyle tekrar düzelir.

Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.

Jet Sosyete 10. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.