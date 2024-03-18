Jessie James Decker ve Eric Decker çiftinden Vazektomi önlemi

"BU BENİM SON BEBEĞİMDİ"

Dört çocuklu hayatı ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Jessie James Decker, bir çocuk daha istemediğini de tekrarladı; "Bu benim son bebeğimdi. Bu yüzden onunla geçirdiğim zamanların keyfini çıkarmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan aileme de vakit ayırmak istiyorum. Benim için aile her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.