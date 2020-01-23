12 yaşında geldiğinde, arabayla seyahat sırasında, başına gelenleri anne ve babasına anlattığını söyleyen Simpson, annesinin, babasına, “Sana bir şeyler olduğunu söylemiştim” diye bağırdığını aktardı. Babasının ise bir şey söylemeden yola baktığını ifade etti.