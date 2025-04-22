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        Haberler Dünyadan Jessica Alba çocukları için eski eşiyle bir araya geldi - magazin haberleri

        Jessica Alba çocukları için eski eşiyle bir araya geldi

        Şubat ayında boşanma davası açtıklarını duyuran Jesica Alba ile Cash Warren, üç çocuğu için bir araya gelişlerini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:11
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        Eski eşiyle bir araya geldi
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        Jessica Alba ile Cash Warren, Paskalya'da çocuklarıyla birlikte yeniden bir araya geldi. Ünlü oyuncu ve iş insanı Warren, şubat ayında boşanma davası açtı. Alba ile Warren, belgelerde resmi ayrılık tarihlerini 27 Aralık 2024 olarak belirtti. Boşanma için 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesini ortaya koyan Alba ile Warren, Paskalya'da çocukları için yeniden bir araya geldi.

        Jessica Alba, ailece buluşmalarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak; "Aileyle Paskalya pazarı" diye yazdı.

        Jessica Alba ile Cash Warren'ın; Honor (16), Haven (13) ve Hayes (7) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

        Jessica Alba ile Cash Warren ikilisinin ayrılığı, ilk olarak 8 Ocak'ta duyurulmuş, bir hafta sonra da ünlü oyuncu haberleri doğrulamıştı.

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        #Jessica Alba
        #Cash Warren
        #Paskalya
        #boşanma

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