Jess Molho'nun boşanma davasında Melek Baykal ve Deniz Akkaya ifade verdi

Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'nun boşanma davasında, oyuncu Melek Baykal ve eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

'Sihirli Annem' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi dizilerle tanınan Jess Molho ile 24 yıllık eşi Zeynep Molho'nun karşılıklı olarak açtıkları boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Jess Molho ve Zeynep Molho ile taraf avukatları katıldı. Basına kapalı olarak yapılan duruşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Jess Molho'nun tanıkları arasında yer alan oyuncu Melek Baykal ve eski manken Deniz Akkaya mahkemede ifade verdi. Duruşmanın sonunda dava ileri bir tarihe ertelendi.