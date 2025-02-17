Jerry Seinfeld: Filistin'i umursamıyorum
İsrail destekçisi ABD'li Yahudi komedyen Jerry Seinfeld; "Filistin'i umursamıyorum" sözüyle sosyal medyada tepki topladı
The Hill'in haberine göre; Jerry Seinfeld ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı, Instagram hesabından oyuncunun tepki gören ifadesini paylaştı.
Hayranın ünlü aktörle anlarını video kaydına alırken "Özgür Filistin" demesi üzerine Seinfeld'in "Filistin'i umursamıyorum" sözleri görüntülere yansıdı.
'Seinfeld' dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Jerry Seinfeld tepkisi üzerine hayranı; "Bu, çok üzücü" ifadesini kullandı.
DAHA ÖNCE DE PROTESTOE DİLMİŞTİ
ABD'nin köklü eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi'nde Mayıs 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan Jerry Seinfeld'i protesto eden bir grup öğrenci, Filistin bayrağı açıp alandan ayrılmıştı.
Tören esnasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan İsrail destekçisi ABD'li Yahudi komedyen Seinfeld, onlarca öğrenci tarafından protesto edilmişti.