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        Haberler Dünyadan ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'e Filistin protestosu - Magazin haberleri

        ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'e Filistin protestosu

        ABD'deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:57
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        ABD'li komedyene Filistin protestosu
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        ABD'nin önemli üniversitelerinden Duke Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine de Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla yapılan gösteri damga vurdu.

        Törenin devam ettiği sırada konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen İsrail destekçisi ABD'li Yahudi komedyen Jerry Seinfeld, onlarca öğrenci tarafından protesto edildi.

        Büyük bir Filistin bayrağı açarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, tören alanını toplu şekilde terk ederken bazı öğrencilerin de gruba destek verdiği görüldü.

        Duke Üniversitesi'ndeki görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı, Seinfeld'in Duke'te konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

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        #Jerry Seinfeld
        #Filistin
        #israil

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