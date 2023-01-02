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Hollywood yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - Magazin haberleri

Jeremy Renner kaza geçirdi

'Görevimiz Tehlike' serisinin 'William Brandt'i, Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken kaza geçirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun durumunun 'kritik' ancak 'stabil' olduğu belirtildi

Giriş: 02.01.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'i, Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı canlandıran Renner'ın sözcüsü pazar gecesi konuyla alakalı konuştu.

  • "DURUMU 'KRİTİK' AMA 'STABİL"

    'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

    Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.

    Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.

  • Bu yıl ABD'yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Jeremy Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.

  • Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'de Oscar'a aday gösterilmişti.  
    Fotoğraflar: AP

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