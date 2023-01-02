"DURUMU 'KRİTİK' AMA 'STABİL"



'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.



Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.

Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.