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Yıldız Savaşları üçlemesinde canlandırdığı Boba Fett karakteriyle tanınan İngiliz aktör Jeremy Bulloch'tan acı haber geldi. Bir süredir Parkinson ile mücadele eden 75 yaşındaki Bulloch'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Menajeri tarafından yapılan açıklamada, "45 yılı aşan çok uzun ve keyifli bir kariyeri vardı. Onu seven eşi, 3 çocuğu ve 10 torunu vardı ve onu özleyecekler" ifadeleri kullanıldı.

2002 yılında çekilen Yıldız Savaşları’nın yeni filmi Klonların Savaşı’nda Boba Fett rolünü Bulloch’tan alan Daniel Logan, ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

Logan, konuyla ilgili, "Bana öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Seni her zaman seveceğim. Fuar ve zirvelerimiz sen olmadan aynı olmayacak. Güç seninle olsun" şeklinde konuştu.

Yıldız Savaşları’nın orijinal serisinde Bulloch ile karşı karşıya oynayan Mark Hamill de sosyal medyadan açıklama yaptı.

Luke Skywalker karakterini canlandıran Hamill, "Bulloch tam bir İngiliz beyefendisiydi. Onu çok özleyeceğim ve onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

Orijinal" Yıldız Savaşları" serisinin ikinci filmi "İmparator"da ve üçüncü filmi "Jedi’nin Dönüşü"nde seyircinin karşısına çıkan Boba Fett’i canlandıran oyuncu, "James Bond" filmi "Octopussy"de de rol almış ve 1970’lerde BBC’nin dizisi "Doctor Who"da oynamıştı.