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Jensen Ackles'dan 'Erkilet Türküsü' ile karantina dansı

Supernatural'ın Dean Winchester'ı Jensen Ackles, Erkilet Türküsü ile dans etti. Oyuncunun eşi Danneel Harris Ackles, o anları "Dans dersine ne dersiniz?" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin paylaşımları Türk takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

23.03.2020 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Jensen Ackles
HABERTURK.COM

Koronavirüs, tüm dünyayı hızla etkisi altına almaya devam ediyor. Salgının tedavi araştırmaları ise hızla sürüyor.

Rol aldığı Supernatural dizisinde hayat verdiği Dean Winchester karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Jensen Ackles da eşi ve çocuklarıyla birlikte kendilerini önlem amaçlı karantinaya aldı.

'ERKİLET TÜRKÜSÜ' İLE KARANTİNA DANSI

Danneel Harris Ackles, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının dans ettiği anları yayınladı. Jensen Ackles'ın dans etmek için seçtiği şarkı ise Erkilet Türküsü oldu.

 

O anları "Dans dersine ne dersiniz?" notuyla yayınlayan Ackles'ın türkünün sözsüz versiyonunu tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Danneel Harris Ackles, Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ackles çiftinin paylaşımları Türk takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 

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