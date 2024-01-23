Jens Stryger Larsen, İsveç ekibi Malmö'ye transfer oldu
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen Danimarkalı sağ bek oyuncusu Jens Stryger Larsen, İsveç ekibi Malmö'ye transfer oldu
Giriş: 23.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:47
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, İsveç'in Malmö takımına transfer oldu.
Malmö'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Trabzonspor kariyerinde 62 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 3 gol attı.
Tecrübeli futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.