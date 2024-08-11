Jennifer Valente'den altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı kadınlar omnium kategorisinde ABD'li Jennifer Valente, altın madalya kazandı.
Giriş: 11.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:36
ABD'li Jennifer Valente, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı kadınlar omnium kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, omnium kategorisinde mücadele etti.
ABD'li Jennifer Valente 144 puanla altın madalyaya ulaşırken Polonyalı Daria Pikulik 131 puanla ikinci, Yeni Zelandalı Ally Wollaston, 125 puanla üçüncü oldu.
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