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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopezi Ben Affleck ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez ayrılık sonrası ilk kez konuştu

        Jennifer Lopez, yıllar sonra bir araya gelip evlendiği Ben Affleck ile sona eren evliliği hakkında suskunluğunu bozdu. Lopez, yaşadığı ayrılığın kendisi için "üzücü, çaresiz ve korkutucu" olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:43
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          Jennifer Lopez'in, Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başladığı ve evliliğe götürdüğü ilişkisini resmen bitirmek üzere mahkemeye başvurduğu öğrenilse de tarafların birinci ağızdan açıklaması bugüne dek gelmemişti.

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          20 Ağustos'ta iki yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran Jennifer Lopez, ayrılığın ardından ilk kez duygularını dile getirdi.

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          Jennifer Lopez, Interview Dergisi'nin 55'inci yılına özel verdiği röportajda merak edilenleri anlattı. 55 yaşındaki Lopez; "Sağlıklı olmalısınız, tamamlanmış olmalısınız ki hayatınıza daha bütün bir şey katabilesiniz. Tek başıma iyi olabilmeyi öğrenmem gerekti. Bunu yapabileceğimi kendime kanıtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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          Jennifer Lopez, ayrılığın kendisi üzerinde büyük bir duygusal etkisi olduğunu gizlemeyerek; "Bu çok zor" dedi. Ayrılık sonrası hislerini ifade etmeyi sürdüren Lopez, "yalnız, korkutucu ve çaresiz" sözleriyle duygu durumunu tanımladı.

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          Evliliğindeki çeşitli hatalarına da değinen Jennifer Lopez, hatalarını kabul ederek ayrılıktaki kendi payını görmeye çalıştığını söyledi.

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          AYRILIK NEDENİ: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

          Jennifer Lopez'in Los Angeles'ta mahkemeye sunduğu boşanma dilekçenin tarihi, 20 Ağustos olarak görülmüştü. Dilekçede, Lopez ile Affleck'in 16 Temmuz 2022'de evlendiği ve bir yıl dokuz ay sonra 26 Nisan 2024'te ayrıldığı belirtilmişti.

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          Ayrılıklarının nedeni olarak 'şiddetli geçimsizlik' gösterilmişti.
          Dilekçede ünlü şarkıcının, eşinin soyadını aldığı da görülüyor. İmzasında Jennifer Lynn Affleck adı dikkat çekmişti.

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          2021'de yeniden birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşene Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başlamıştı.

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          Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutlamıştı.

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